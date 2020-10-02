Белорусские чиновники попали под санкции США

Из дома нельзя будет отходить далее, чем на 500 метров. Также рестораны, гостиницы, тренажерные залы и бассейны будут закрыты.

Сотрудники силовых структур начали разгонять людей, которые сегодня шли на акцию протеста из разных районов Минска. В центре закрыли метро и блокируют мобильную связь.

Переговоры длились более четырех часов. Главы двух государств обсудили, в частности, ситуацию в регионе и двусторонние отношения.

Пациент смог полностью отойти от искусственной вентиляции легких и становится все более подвижным, утверждают в Charite.

Протестующие устраивают акции только по выходным, а в остальные дни Беларусь живет обычной жизнью, говорит Лукашенко.

В соответствии с правилами ВТО США не смогли продемонстрировать, что принятые меры являются оправданными.

Украина как и весь мир ждет подробностей в ситуации с "покушением" на Навального, говорит президент.

Министр иностранных дел России заявил, что Москва не рассчитывает на какой-либо прогресс в выполнении минских договоренностей при нынешнем президенте Украины.

Лавров: При Зеленском прогресса по Минску не будет

На фоне торговой войны с США и спада в мировой экономике из-за пандемии COVID-19 Пекин срочно ищет пути выхода из кризиса.

Тропический шторм Бета может усилиться и стать ураганом в ближайшие дни. Это случится, если скорость ветра шторма достигнет 33 м/с и более.

Журналисты были задержаны в Могилеве. Это сотрудники телеканала Белсат. Сейчас они находятся в отделении милиции.

Санкции против Беларуси снова блокирует Кипр. Вопрос будут решать на саммите в конце недели.

Пока Россия официально не обращалась с просьбой начать диалог по водоснабжению Крыма, отметил Сергей Кислица.

Американцы делают все, что в их силах, чтобы остановить реализацию российского проекта, отметила Захарова.

В разных районах Минска силовики без опознавательных знаков и неизвестные в штатском начали хватать участников акции и случайных прохожих.

Правоохранители осуществили выемку всех документов, которые будут приобщены к проведению следственных действий.

Лукашенко посоветовал Эммануэлю Макрону также покинуть свой пост в ответ на протесты во Франции.

Большинство новых смертельных случаев зафиксировано в Индии (628), за ней следуют Мексика (399) и США (203).

Военное положение ввели в ряде городов и районов страны, комендантский час будет объявлен в Баку, Гяндже, Гейгеле, Евлахе и ряде других городов.

На крупнейшую финансовую поддержку могут рассчитывать Италия и Испания – 27,4 млрд евро и 21,3 млрд евро соответственно.

Формат консультаций предполагает, что в них принимают участие только дипломаты 15 стран Совбеза без представителей сторон конфликта.

На такой шаг администрация Трампа готова пойти чтобы склонить Россию продлить договор о стратегическом наступательном вооружении.

Всем фигурантам списка запрещен доступ на территорию ЕС, их активы в европейских банках в случае обнаружения подлежат замораживанию.

Северное королевство отказывается от карантина, не рекомендует обязательное ношение маски, не вводит никаких новых мер против коронавируса.

Год назад российская нефть Urals стоила 61 доллар за баррель, а по итогам сентября опустилась ниже 41 доллара.

Американский лидер хочет выступить с обращением к нации, сейчас ищут для этого возможности.

Всем фигурантам списка запрещен доступ на территорию ЕС, их активы в европейских банках в случае обнаружения подлежат замораживанию. Европейскому бизнесу также запрещено вести дела с внесенными в список компаниями.

Напомним, ранее Евросоюз ввел в действие санкционный список против 40 чиновников Беларуси, обвиняемых в насилии против оппозиции и фальсификации итогов президентских выборов.

Министерство финансов США включило в санкционный список восемь официальных лиц Беларуси. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщило информагентство ТАСС.

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