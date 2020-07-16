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16.07.2020

Берлин раскритиковал США за санкции против СП-2

Источник: Корреспондент.net

Глава МИД Германии Хайко Маас критически отреагировал на заявление США о планах введения новых санкций против Северного потока-2. Об этом говорится в заявлении министра в четверг, 16 июля.

"Объявляя о мерах, которые несут санкционную угрозу в том числе европейским предприятиям, американское правительство пренебрегает суверенитетом Европы и правом самой решать, где и как покупать энергию. Европейская энергетическая политика осуществляется в Европе, а не в Вашингтоне. Экстерриториальные санкции мы твердо отвергаем", - заявил Хаас.

"Мы считаем неверным вводить санкции против партнеров. Нам нужна общая трансатлантическая позиция по санкциям против России. Сегодняшнее решение американского правительства еще сильнее усложняет данные старания", - добавил он.

Напомним, накануне госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Госдеп включит российские газопроводы Северный поток-2 и Турецкий поток в число проектов, подпадающих под санкции закона О противодействии противникам Америки посредством санкций.

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