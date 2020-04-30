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30.04.2020

Без денег и защиты. Почему протестуют медики

Источник: Корреспондент.net

В Украине рас тут протестные настроения. Вслед за предпринимателями на акции вышли и медики, недовольные отношением к себе в эпидемию коронавируса. Медики жалуются на отсутствие средств защиты и мизерные зарплаты. Тем временем количество медицинских работников, заразившихся коронавирусом, только растет.

Обещанных доплат нет

Власть обещала медикам, которые борются с коронавирусом, доплаты в 300%. Но этих денег врачи до сих пор, на втором месяце карантина, так и не увидели.

"Как и обещали, у нас есть решение вопроса относительно зарплат врачей. Здесь важно разграничить повышение выплаты медицинским работникам за работу в марте и во все последующие месяцы. Если мы говорим о марте, то этот вопрос со стороны правительства и министерства здравоохранения решен в полном объеме, все средства из бюджета перечислены на места за счет медицинской субвенции, сделаны все расчеты, и сейчас мы надеемся, что органы местной власти и руководство медицинских учреждений не будут медлить и в срочном порядке выплатят эти 300% заработной платы за март всем людям, всем медицинским работникам, которые работали с COVID-19”, - говорит министр здравоохранения Максим Степанов.

Что касается выплат в 300% в апреле, то по словам Степанова, на это предусмотрено около 15, 8 млрд гривен, и соответствующий закон уже подписан.

Вот только деньги эти увидели не все. "Вчера люди получили зарплаты, и обнаружили, что сумма на треть меньше, чем в прошлом месяце. Хотя, наоборот, ожидали доплат, обещанных властями. Скажу за себя: я заведующий отделением, врач высшей категории со стажем более 35 лет, получил зарплату чуть больше 4 тысяч гривен. До этого был аванс порядка 2 тысяч. То есть, всего на руки — 6 тысяч гривен, хотя ранее было 9-11 тысяч. Остальные врачи и медсестры тоже получили примерно на треть меньше, чем обычно. А рассчитывали на тройные оклады. Но, как оказалось, все это обман и банальный развод", — рассказал изданию Страна.юа глава профсоюзного комитета киевской больницы №8 Александр Баринфельд.

Протесты

В итоге медицинский персонал столичной больницы №8 Оболонского района вышел на протест и отказывался работать из-за низкой в ​​условиях коронавируса зарплаты.

Со середины марта больница приняла около 150 инфицированных коронавирусом, но в перечень медучреждений, работающих с COVID-19 не попала и никаких доплат не получила. 29 апреля 2 работника больницы заразились коронавирусом и потенциально могли заразить еще 42 своих коллег. При этом медики сообщают, что в апреле получили на 30-40% меньшие зарплаты, чем до эпидемии. 

Ответ властей

Мэр Киева Виталий Кличко на онлайн пресс-конференции 30 апреля сообщил, что на доплаты медикам выделили почти 900 миллионов гривен.

По его словам, за апрель медики, которые предоставляют вторичную (то есть специализированную) и третичную (высокоспециализированную) помощь, получат дополнительные выплаты пропорционально отработанному времени при полной занятости.

Для врачей сумма начислений составляет 4 тысячи гривен, для медицинских сестер – 3 тысячи, для младшего медицинского персонала – 1 тысячу гривен.

Однако, по словам Кличко, для врачей, которые работают с пациентами с подозрением и больными коронавирусом, город установил доплату в размере 9 должностных окладов. Таким образом, врачи за март получили в среднем от 30 до 50 тысяч гривен зарплаты, медсестры – 25-30 тысяч и младший медицинский персонал – 20-25 тысяч гривен. Мэр заверил, что такую ​​же зарплату они получат и за апрель.

Врачи, которые работают на передовой борьбы с коронавирусом -в Александровской больнице, больницах №4 и №9, на днях получили доплаты.

"С этими 300% нет определенности. Сначала несколько раз меняли списки тех, кто может претендовать на доплаты, потом и вовсе передали все на места… К примеру, в больнице №9, где персонал и днем, и ночью с инфицированными коронавирусом, доплатили до 26 тысяч врачам, 18 тысяч – медсестрам и по 13 тысяч – санитаркам. Это только доплата, без учета зарплаты", – рассказывает глава Киевского городского профсоюза работников здравоохранения Сергей Кубанский.

А вот больница №8 определена во второй очереди по приему больных с коронавирусом, поэтому и доплату не получила. Но пациентов с коронавирусом больница все равно принимает.

Массовое заражение

При этом, по состоянию на 30 апреля, только в столице - 148 инфицированных коронавирусом медиков, это 10% всех больных COVID-19. На сегодня в станционарах находятся 22 медика. Других болезнь затронула в более легкой форме, и они лечатся на самоизоляции.

Во всей стране, по состоянию на четверг, 30 апреля, Covid-19 диагностировали у 2063 медиков. Всего в Украине подтверждены 10 406 случаев заражения коронавирусом. 

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