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04.05.2020

Без ограничений умрут десятки тысяч - Зеленский

Источник: Корреспондент.net

Полная отмена карантина на теперешнем этапе приведет к 120 тысячам смертей в Украине до конца года. Об этом в своем видеообращении в понедельник, 4 мая, сказал президент Владимир Зеленский.

Глава государства заявил, что Украине удалось избежать жесткого сценария заболевания коронавирусом из-за своевременно введенного карантина и призвал его придерживаться.

Вместе с тем, он подчеркнул, что согласно подсчетам ученых, результаты преждевременной отмены карантина будут катастрофическими.

Если завтра мы вернемся к привычному ритму жизни, это будет плюс 120 000 смертей до конца года. Именно поэтому смягчение карантина не может быть преждевременным", - сказал Зеленский.

Он назвал две причины, почему "удалось избежать критического сценария". Первой он считает вовремя принятые меры, а второй - заслуга украинских врачей.

Зеленский также коснулся вопроса финансирования больниц, который после введения второго этапа медреформы оказался под угрозой.

"Из-за нового механизма финансирования может быть уволено до 50 тысяч медиков и закрыто 332 больницы по Украине", - сказал Зеленский. Также, по его словам, почти тысяча больниц получит намного меньшее финасирование, чем в прошлом году.

"Под угрозой оказалась экстренная медпомощь, многопрофильные больницы, онкоцентры, госпитали ветеранов, большинство детских больниц, психиатрическая и туберкулезная службы", - сказал президент. "На грани закрытия большинство противотуберкулезных больниц и диспансеров. Я не могу этого допустить", - добавил Зеленский.

Он заявил также, что нельзя сокращать бригады "скорой помощи" - ситуации, "когда человеку стало плохо в понедельник, а "скорая" приехала к нему во вторник". 

"Мы создали рабочую группу, куда вошли академики, профессора и заслуженные врачи нашей страны. Они совместно с новым руководством Минздрава проанализировали положение вещей. Наша задача - сохранить все положительные моменты и срочно исправить ошибки", - заявил Зеленский.

Он призвал министра здравоохранения, председателя профильного комитета ВР и главного санитарного врача Украины безотлагательно предложить пути решения этих вопросов, подчеркнув, что нужно не свертывание реформы, а ее улучшение.

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