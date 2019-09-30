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30.09.2019

Без пенсий и конкретики. Программа правительства

Источник: Корреспондент.net

Кабинет Министров разработал программу действий. В ней нашлось место обучению украинцев цифровым навыком, но, например, ни слова не сказано о пенсиях.

Корреспондент.netвыделяет самые яркие пункты программы.

Субсидии

Кабинет министров планирует выплачивать финансовую поддержку тем украинским семьям, которые тратят на оплату коммунальных услуг более 15% своих доходов.

"Украинская семья (домохозяйство) не должна платить более 15% своего дохода за коммунальные услуги. Те, кто вынужден будет платить больше, получает поддержку от государства", - говорится в программе действий правительства.

В правительстве также планируют снизить стоимость энергоресурсов благодаря внедрению конкуренции на энергетических рынках, а также стимулированию собственной добычи энергоресурсов, в частности газа и нефти.

Также Кабмин планирует диверсифицировать поставки энергоресурсов в Украину и создавать запасы энергоресурсов, которых должно хватать минимум на 2 месяца.

Земля

Запуск рынка земли с 1 октября 2020 года приведет к увеличению стоимости аренды за 1 гектар в среднем по стране с 1700 гривен в 2018 году до 4000 гривен в 2024 году, прогнозирует Кабмин.

"Мы отменим мораторий на оборот земель сельскохозяйственного назначения. Как результат, эффективность и продуктивность использования сельскохозяйственных земель будет расти до 6% в год за счет повышения уровня экономической конкуренции. Земельный рынок заработает с 1 октября 2020 года, что, в частности, приведет к увеличению стоимости аренды за 1 га в среднем по стране с 1700 грн в 2018 году до 4000 грн в 2024 году", - говорится в программе действий правительства.

В правительстве обещают, что 100% сведений о земельных участках будут внесены в Государственный земельный кадастр до конца 2020 года.

"Мы предоставим государственную финансовую поддержку фермерам на покупку земли сельскохозяйственного назначения и развитие своего бизнеса. При покупке менее 500 га земли фермеры смогут получить дешевый кредитный ресурс по ставке, не превышающей уровня инфляции", - говорится в программе.

Госпредприятия

Кабинет министров в течение 5 лет планирует приватизировать сотни госпредприятий и ликвидировать более тысячи.

“Более тысячи неэффективных предприятий будут ликвидированы - государство больше не будет тратить средства налогоплательщиков на поддержку неэффективных убыточных предприятий", - говорится в документе.

Для управления стратегическими госпредприятиями планируют создать Фонд национального благосостояния.

Кабмин также планирует привлечь инвесторов в государственные банки, чтобы уменьшить долю государства в банковском секторе до уровня 20%. Сейчас она превышает 50%.

Российский контент

Цель, поставленная перед Минкультом, - чтобы украинцы реже сталкивались с манипулятивными и фейковыми новостями, сообщениями и материалами.

Особое внимание обещают уделить работе с информационными атаками со стороны государства агрессора, чтобы снизить их влияние на граждан Украины, в частности - уменьшить потребление контента государства-агрессора минимум вдвое.

По мнению чиновников, это позволит в своей совокупности уменьшить вред, наносимый гражданам Украины в результате распространения фейков, в частности уменьшить количество социальных конфликтов.

Безвиз

Кабинет министров в следующие 5 лет планирует расширить перечень безвизовых стран еще 14 государствами.

Произойдет это за счет Гватемалы, Гренады, Коста-Рики, Маврикия, Маршалловых островов, Монголии, Науру, Палау, Перу, Сальвадора, Самоа, Сен-Винсент и Гренадин, Соломоновых островов и Ямайки.

Также в 2020 году будет увеличен срок безвизового пребывания в Аргентине, упрощен существующий режим поездок в Мексику, завершены соответствующие переговоры с Великобританией, Республикой Корея, Канадой, Японией, Австралией и другими.

Где конкретика?

В Сети новую программу называют “декларациями без аргументов” и отмечают отсутствие в ней конкретных маяков.

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