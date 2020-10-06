Безвизу с ЕС ничего не угрожает – Зеленский

Источник: Корреспондент.net

Безвизовому режиму Украины с Евросоюзом ничего не угрожает. Об этом сказал президент Владимир Зеленский по итогам саммита Украина-ЕС в Брюсселе во вторник, 6 октября.

"Партнеры из Европейского Союза заверили, что безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает, а Украина четко выполняет все необходимые критерии", – сказал он на итоговой пресс-конференции после завершения саммита Украина-ЕС во вторник.

Зеленский указал, что как только позволит сложная эпидемическая ситуация с коронавирусом COVID-19, украинцы снова смогут планировать свои путешествия в страны ЕС.

Также президент заверил, что новый глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет избран в ближайшие месяцы.

"Вчера было первое заседание комиссии под руководством генпрокурора. На нем присутствовали наши международные партнеры. Это будет большой конкурс, на нем может быть несколько сотен человек. Но думаю, что в ближайшие месяцы новый независимый глава САП будет избран", – отметил Зеленский.