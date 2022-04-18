Источник: pravdatutnews.com

Триває шеститижнева оборона міста в умовах облоги.

Попри й надалі складну ситуацію в Маріуполі, відважні й нескорені бійці полку "Азов" не лише обороняються, але й частково контратакують російські війська.

Нагадаємо, ситуація в Маріуполі залишається критичною. Триває шеститижнева оборона міста в умовах облоги. Російські війська продовжують блокувати гуманітарну допомогу, обстрілювати мирних мешканців, брати цивільних в полон.



