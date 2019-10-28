Билецкий заявил о перемещении оружия из Золотого

Источник: Корреспондент.net

Лидер Национального корпуса Андрей Билецкий говорит, что добровольцы, которые живут в прифронтовом поселке Золотое-4, не вывезли, а переместили оружие.

"Оружие в ООС ограничивается исключительно в так называемой "красной зоне". По приказу Зеленского они объявили "красной зоной" Золотое-4 только сегодня утром. Оружие никуда не вывозили, а переместили меньше, чем на километр, за пределы "красной зоны", - сказал он.

Билецкий утверждает, что ветераны имеют при себе только легальное оружие, так как "приехали защищать территориальную целостность страны".

Лидер Нацкорпуса назвал оружие добровольцев "средствами самообороны".

Билецкий также назвал абсурдными заявления штаба ООС о якобы нелегальном пребывании ветеранов в Золотом-4. Руководитель Нацкорпуса подчеркнул, что это конституционное право граждан Украины – находиться в любой ее точке.