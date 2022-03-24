Білий дім розробляє план на випадок, якщо Путін вирішить застосувати хімічну або ядерну зброю, - NYT

Источник: espreso.tv

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на слова кількох американських чиновників.



Білий дім зібрав команду чиновників з національної безпеки, щоб накреслити сценарії того, як США та їхні союзники повинні реагувати, якщо президент Росії застосує хімічну, біологічну чи ядерну зброю в Україні. На думку чиновників, Путін може вдатися до цього кроку через розчарування відсутністю прогресу в Україні або з метою застерегти західні країни від втручання у війну.



За словами кількох офіційних осіб, причетних до процесу, група "Tiger Team" також вивчає відповіді, якщо Путін досягне території НАТО, щоб атакувати конвої, які привозять в Україну зброю та допомогу. Команда зустрічається тричі на тиждень на секретних сесіях, щоб розглянути варіанти дій, якщо Росія спробує поширити війну на сусідні країни, включаючи Молдову та Грузію, і план підготовки європейських країн до небаченого за багато десятиліть припливу біженців.

