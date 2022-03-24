24.03.2022

Білий дім розробляє план на випадок, якщо Путін вирішить застосувати хімічну або ядерну зброю, - NYT

Источник: espreso.tv

Вашингтон працює над планом дій у разі, якщо Володимир Путін, розчарований відсутністю прогресу в Україні, вирішить використати хімічну, біологічну чи ядерну зброю

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на слова кількох американських чиновників.

Білий дім зібрав команду чиновників з національної безпеки, щоб накреслити сценарії того, як США та їхні союзники повинні реагувати, якщо президент Росії застосує хімічну, біологічну чи ядерну зброю в Україні. На думку чиновників, Путін може вдатися до цього кроку через розчарування відсутністю прогресу в Україні або з метою застерегти західні країни від втручання у війну.

За словами кількох офіційних осіб, причетних до процесу, група "Tiger Team" також вивчає відповіді, якщо Путін досягне території НАТО, щоб атакувати конвої, які привозять в Україну зброю та допомогу. Команда зустрічається тричі на тиждень на секретних сесіях, щоб розглянути варіанти дій, якщо Росія спробує поширити війну на сусідні країни, включаючи Молдову та Грузію, і план підготовки європейських країн до небаченого за багато десятиліть припливу біженців.
 

  • Президент США Джо Байден вважає, що Путін може вдатися до хімічної атаки під фальшивим прапором в Україні. Також про те, що Росія може планувати застосування хімічної зброї проти України заявляв Генсек НАТО Єнс Столтенберг.
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