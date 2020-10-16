Білорусь оголосила Тихановську в міжнародний розшук, їй загрожує колонія

Лукашенко посоветовал Эммануэлю Макрону также покинуть свой пост в ответ на протесты во Франции.

Большинство новых смертельных случаев зафиксировано в Индии (628), за ней следуют Мексика (399) и США (203).

Военное положение ввели в ряде городов и районов страны, комендантский час будет объявлен в Баку, Гяндже, Гейгеле, Евлахе и ряде других городов.

На крупнейшую финансовую поддержку могут рассчитывать Италия и Испания – 27,4 млрд евро и 21,3 млрд евро соответственно.

Формат консультаций предполагает, что в них принимают участие только дипломаты 15 стран Совбеза без представителей сторон конфликта.

На такой шаг администрация Трампа готова пойти чтобы склонить Россию продлить договор о стратегическом наступательном вооружении.

Всем фигурантам списка запрещен доступ на территорию ЕС, их активы в европейских банках в случае обнаружения подлежат замораживанию.

Северное королевство отказывается от карантина, не рекомендует обязательное ношение маски, не вводит никаких новых мер против коронавируса.

Год назад российская нефть Urals стоила 61 доллар за баррель, а по итогам сентября опустилась ниже 41 доллара.

Американский лидер хочет выступить с обращением к нации, сейчас ищут для этого возможности.

Войска Азербайджана заняли три населенных пункта и ряд важных высот. А Армения заявляет о гибли около 200 азербайджанских военнослужащих.

Гринпис назвал ситуацию экологической катастрофой, но власти Камчатки заявили, что о масштабном загрязнении воды речи пока не идет.

В 2020 году падение мировой торговли превысит 9%, но уже в следующем году ожидается рост более чем на 7%, считают в ВТО.

Экс-кандидат в президенты Беларуси продолжает вести переговоры с политическими деятелями Германии. После беседы с канцлером она встречалась сначала с депутатами фракции "зеленых", а затем - с консерваторами.

Как Баку, так и Ереван сообщают о наступлении азербайджанской армии на южном направлении. Армянский премьер Пашинян заявил, что Армения готова на взаимные уступки, но только если на них пойдет и Азербайджан.

Дональд Трамп не нуждался и не получал дополнительной кислородной поддержки с момента госпитализации, заверил лечащий врач.

Большинство стран не могут оправиться от пандемии и спровоцированного ею экономического кризиса.

Пока Армения не обращалась за помощью к ОДКБ. Но ее предоставят, если страна подвергнется военной агрессии.

Во время ракетного обстрела со стороны Азербайджана был поврежден христианский храм в городе Шуши.

Варшава в угоду Вашингтону пытается заблокировать Северный поток-2, чтобы создать альтернативный хаб для продажи американского СПГ, говорит Захарова.

Про те, що Тихановську включили в базу розшукуваних осіб російського МВС, стало відомо минулого тижня. Як уточнили у відомстві, кримінальних справ проти неї в Росії не порушувалося, а в розшуку вона знаходиться відповідно до договорів про допомогу між Москвою і Мінськом.

Білорусь оголосила екс-кандидата в президенти Світлану Тихановську в міждержавний розшук за заклики до насильницького повалення конституційного ладу.

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