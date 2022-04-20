20.04.2022

Більшість будівель у Маріуполі зруйновано: у Wall Street Journal оприлюднили карту

Источник: obozrevatel.com

Український Маріуполь, який стирають з лиця землі російські окупанти, вже майже два місяці є полем найзапекліших боїв між агресором та Збройними силами України. Більшість будинків у місті зруйнована.

Про це свідчить аналіз радарних даних із супутників, проведений компанією Masae Analytics. Газета Wall Street Journal оприлюднила карту з руйнуваннями в Маріуполі за період із 20 лютого по 5 квітня (щоб подивитися фото та відео, доскрольте сторінку до кінця).

У Маріуполі й зараз точаться бої, а війська РФ продовжують завдавати ударів по місту, значна частина якого вже лежить у руїнах. Окупанти хочуть взяти його під контроль, тому що Маріуполь є стратегічним об'єктом для РФ – його захоплення дозволить створити сухопутний коридор із Росії на окупований Кримський півострів.

До повномасштабного вторгнення РФ у Маріуполі проживало близько 400 тисяч людей. Багато хто з них мешкав, працював і відпочивав у центрі міста, яке тепер знищено росіянами.

У цій частині Маріуполя було завдано потужних ударів по пологовому будинку та будівлі Драматичного театру, художній школі, де ховалися жінки з дітьми, та по багатьох інших об'єктах інфраструктури.

Спальні райони Маріуполя залишаються під вогнем російських окупантів. Там зруйновано та пошкоджено багато житлових будинків.

Активні бойові дії ведуться також поблизу та на території великих металургійних заводів міста – "Азовсталь" та Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча. Раніше на цих підприємствах працювало близько 40 тисяч містян, а тепер вони практично знищені.

Нагадаємо, що захисники Маріуполя заявляють, що російські окупанти практично знищили завод "Азовсталь". На нього загарбники вже кілька днів поспіль скидають надпотужні бомби.

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