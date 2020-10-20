Біля берегів Аляски стався потужний землетрус, оголошено загрозу цунамі

Мир

Азербайджан начал масштабное наступление в зоне карабахского конфликта

Как Баку, так и Ереван сообщают о наступлении азербайджанской армии на южном направлении. Армянский премьер Пашинян заявил, что Армения готова на взаимные уступки, но только если на них пойдет и Азербайджан.