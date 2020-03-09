Биржи США рухнули на фоне COVID-19 и цен на нефть

Источник: Корреспондент.net

По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже основные индексы потеряли более 7% на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса, а также падения стоимости нефти. Об этом свидетельствуют данные тогов.

Dow Jones потерял 7,79% – до 23851,021 пункта.

S&P 500 снизился на 7,60% – до 2746,56 пункта.

NASDAQ упал на 7,92% – до 7950,68 пункта.

Все три основных американских фондовых индекса резко упали на открытии, что привело к остановке торговых операций на 15 минут.

Для Dow Jones это его самое значительное сокращение с октября 2008 года. S&P 500 и Nasdaq показали худший результат с декабря 2008 года.

В число компаний, акции которых упали значительнее всего, попали нефтегазовые и финансовые корпорации.

Цены на нефть зафиксировали самое большое однодневное падение со времени войны в Персидском заливе 1991 года: фьючерсы на нефть марки Brent LCOc1 закрылись на 23,88%, а WTI за месяц снизились на 25,1%.