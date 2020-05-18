Бизнес начинает восстанавливаться после карантина

Источник: Корреспондент.net

За последнюю неделю в Украине зарегистрировалось 3 887 предпринимателей, что составляет 80% от докарантинных показателей. Об этом по состоянию на понедельник, 18 мая, сообщает платформа открытых данных Опендатабот.

Также сообщается, что в Украине работает 61% ресторанов, а их оборот составляет 44% от докарантинных показателей.

Наихудшие показатели среди ресторанов были зафиксированы 12 апреля. Работало лишь 32% заведений, а обороты составляли лишь 22%.

Постепенно увеличивается количество активных вакансий. На Work.ua опубликовано 27 708 активных вакансий.

Кроме того, украинцы начали передвигаться на автомобилях на 14% активнее, чем в карантин.

На 12 марта однокомнатные квартиры стоили 1,7 млн гривен, теперь - 1,6 млн. Двухкомнатные - 2,5 млн грн, теперь - 2,4 млн гривен. Их цена упала почти на 10%.