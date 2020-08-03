Бизнес в Украине планирует сокращение персонала

Источник: Корреспондент.net

В июле 2020 бизнес продолжил адаптироваться к работе в условиях карантина, но продолжает планировать сокращение общей численности сотрудников. Такие данные получены по итогам ежемесячного опроса предприятий, проведенного Нацбанком, и опубликованы в понедельник, 3 августа.

Смягчение карантина и постепенное восстановление спроса способствовали оживлению экономики. В июле индекс ожиданий деловой активности вырос на 1,4 пункта до 46,9 пунктов.

"Впрочем, настроения бизнеса улучшаются медленно. Значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует, что пессимистические оценки все еще преобладают", - сказано в обзоре.

В то же время о возобновлении работы бизнеса свидетельствует дальнейшее улучшение настроений по объемам новых заказов, товаров для продажи и услуг. По итогам июля существенно улучшили свои ожидания предприятия сферы услуг и строительства. Предприятия промышленности и торговли сдержанно оценили свои результаты и ожидают сокращения объемов новых экспортных заказов и уменьшение товарооборота. Респонденты всех секторов экономики усилили свои оценки по росту закупочных цен/цен поставщиков, а также на продукцию собственного производства.

"Оценки по занятости остаются пессимистичными", - резюмировали в обзоре НБУ.