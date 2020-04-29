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29.04.2020

Бизнесу сняли ограничение по кредитам под 0%

Источник: Корреспондент.net

Правительство на заседании в среду, 29 апреля, расширил действие программы Доступные кредиты 5-7-9% и снял ограничения по сумме кредита для рефинансирования под 0%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Обновленная программа позволяет:

  • получить рефинансирование в рамках антикарантинного пакета под 0%, которым была дополнена программу 15 апреля, смогут предприниматели, чей годовой доход не превышал 10 млн евро. Снимается ограничение максимальной суммы кредита на такое рефинансирование. Ограничивается только сумма предоставляемой господдержки, которая совокупно не может превышать за любой трехлетний период 200 000 евро.
  • рефинансировать действующие кредиты по ставке 3%, 5%, 7% или 9% годовых  на срок до пяти лет в сумме до 3 млн грн. Оба вида рефинансирования доступны для заемщиков, имеющих кредиты в любом банке Украины.
  • Оформить отсрочку по уплате не только тела кредита, но и процентов на обслуживание займа. Такая отсрочка может достигать девяти месяцев и зависит от цели господдержки.

В Минфине напоминают, что получить кредит по программе можно в четырех госбанках и трех коммерческих банках.

В свою очередь в Минэкономике уточнили, что получить компенсацию ставки по действующим кредитам до 0% смогут те компании, которые сохранят не менее 60% фонда оплаты труда и 80% персонала. Причем условие должно сохраняться в течение всего срока получения этой господдержки.

Кроме того, займы на рефинансирование предоставляются при отсутствии у предприятия проблемной задолженности по полученным им кредитам в банках на 1 марта 2020 года.

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