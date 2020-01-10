Ближний восток в крови. Армия Турции вошла в Ливию

Источник: Корреспондент.net

Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара взяла под контроль город Сирт на побережье Средиземного моря. Это крупнейшая победа Хафтара в разделившей страну на две части гражданской войне.

На фоне потери Сирта президент Турции Реджеп Эрдоган отправил турецких военных в Ливию по запросу ливийского правительства национального согласия. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Новый Каддафи

После свержения Муамара Каддафи в 2011 году в Ливии начался процесс фрагментации и радикализации общества, стремительной исламизации и развала государства.

Сейчас идет борьба за источники нефти и контрабандные каналы переправки беженцев в Европу. Происходящее принято называть второй гражданской войной. Первая - закончилась убийством Каддафи.

Признанному ООН правительству национального согласия во главе с премьером Фаизом Сараджем, контролирующим Триполи, противодействуют войска Халифы Хафтара, который контролирует восток страны, и Палате представителей, которая считает себя истинной властью.

Хафтар в 1969 году участвовал в военном перевороте, в результате которого к власти пришел Каддафи. В 1987 году генерал попал в плен в Чаде, но Каддафи отказался ему помогать. После переворота в Чаде Хафтар отправился в США, где получил гражданство и прожил 20 лет.

В 2011 году генерал вернулся в Ливию и возглавил восстание. Тогда в результате массовых протестов Каддафи был свергнут и убит. Хафтар попытался прийти к власти, но исламская оппозиция не признала результаты голосования, что привело к новой гражданской войне.

С тех пор мировое сообщество под эгидой ООН пытается урегулировать этот конфликт. В 2016 году президент США Барак Обама назвал плохо спланированные действия после свержения Каддафи своей самой серьезной ошибкой.

Согласно резолюции, принятой Совбезом ООН в 2015 году, страны-члены организации договорились о формировании Правительства национального согласия и признания его как единственного законного правительства Ливии. Кроме того, в резолюции говорилось о призыве всех прекратить поддержку параллельных структур, претендующих на власть.

В апреле 2019 года Хафтар двинулся в сторону Триполи и занял город Гарьян в 100 километрах от столицы, не встретив сопротивления. Его силы также захвати аэропорт, но вскоре их оттуда выбили. В ответ авиация Хафтара обстреляла пригород столицы. Особых успехов мятежный генерал не добился

Новое обострение в Ливии произошло 12 декабря, когда фельдмаршал объявил о начале решающего сражения и продвижения в Триполи. На ряде направлений на подступах к ливийской столице между противоборствующими сторонами продолжаются столкновения.

В конце декабря признанное правительство Ливии официально запросило Турцию о военной помощи. Сообщалось, что речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке для отражения наступления на Триполи сил Халифы Хафтара.

В ноябре Анкара и Триполи подписали Соглашение о военном сотрудничестве и Меморандум о делимитации морских границ. 5 января президент Турции заявил, что подразделения турецкой армии начали выдвигаться в Ливию для "координации и стабильности", а не для участия в боевых действиях.

Американский президент Дональд Трамп накануне призывал Эрдогана воздержаться от военного вмешательства, которое "осложнит ситуацию в регионе", а Хафтар объявил о всеобщей мобилизации.

Вскоре силы мятежного генерала объявили о захвате Сирта - города на берегу Средиземного моря, находящийся почти точно между столицами противоборствующих сторон, Триполи и Бенгази.

В большой, политически фрагментированной стране со слабой транспортной инфраструктурой он может служить важной базой для наступления. Неподалеку от города находится авиабаза Кардабия, также захваченная силами Хафтара.

В двух самых недавних ливийских конфликтах Сирт был последним оплотом - сначала для сил Каддафи, потом для "Исламского государства". Это родной город Каддафи, и именно здесь правившего страной 42 года полковника убили.

8 января Эрдоган обсудил ситуацию в Ливии с российским президентом Владимиром Путиным. Россия официально поддерживает правительство Сараджа, но сотрудничает и с мятежным генералом. Хафтара неоднократно принимали в Москве, в том числе и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Путин и Эрдоган выступили с инициативой прекращения огня и боевых действий с 12 января. Решение конфликта должно происходить на основе решений ООН, отметили лидеры.

"Мы не позволим потопить наш регион в крови. В этом процессе с Россией и президентом Путиным мы будем находиться в постоянном диалоге", - отметил Эрдоган.

Хафтар отклонил это предложение и отметил, что намерен продолжить борьбу с "террористическими группировками", которые при помощи "некоторых государств и правительств" захватили столицу. Достижение стабильности в Ливии возможно только в случае разоружения сил, воющих с его армией, сказал генерал.

В это же время Трамп попросил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о более активном участии альянса на Ближнем Востоке.

В ходе телефонного разговора они выразили обоюдное согласие в том, что НАТО может внести больший вклад в региональную стабильность и борьбу с международным терроризмом, уточняется в сообщении. Другие подробности не сообщаются.