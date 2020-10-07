Bloomberg назвал единственную процветающую страну Европы

Источник: Корреспондент.net

Германия стала единственной страной еврозоны, где зафиксировали экономический рост в сентябре.

Экономической ситуации поспособствовала ориентация страны на экспорт, а не на туризм, как у других ее партнеров по ЕС.

Кроме того, в Европе начинают возвращать ограничения на поездки, а некоторые страны закрывают бары и рестораны. Для Франции это означает очередное сокращение производства в частном секторе, а в Италии производственная активность практически остановилась.

По прогнозам экономистов, в четвертом квартале 2020-го в экономике ЕС снова будет спад.

"Многое будет зависеть от того, удастся ли контролировать вторую волну вирусных инфекций и можно ли ослабить ограничения социального дистанцирования, чтобы снова активизировать деятельность сектора услуг", - заявил экономист IHS Markit Крис Уильямсон.

IHS Markit сообщает, что темпы роста промышленного производства в еврозоне взлетели до максимального значения за последние два с лишним года. В сентябре 2020 года индекс Purchasing Managers Index (PMI) в еврозоне поднялся до отметки 53,7 пункта. В августе он был на уровне 51,7 пункта.