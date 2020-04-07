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07.04.2020

Богатейший украинец потерял 600 позиций в мировом рейтинге

Источник: Корреспондент.net

В ежегодный рейтинг миллиардеров по версии журнала Forbes вошли шесть украинцев.

Согласно обнародованному во вторник, 7 апреля, списку, богатейшим в Украине остается Ринат Ахметов, но за год его состояние сократилось с $6 млрд до $2,4 млрд, что опустило его на 875 место (272-е годом ранее).

Далее в рейтинге среди украинцев идет владелец Интерпайпа Виктор Пинчук. Его состояние сейчас оценивается в $1,3 млрд, он находится на 1613 месте.

Совладелец группы Приват Геннадий Боголюбов с $1,2 млрд находится на 1730 месте, а основной акционер Мироновского хлебопродукта Юрий Косюк с $1,1 млрд - 1851-й.

Другой совладелец Привата Игорь Коломойский и владелец Ferrexpo Константин Жеваго с $1 млрд делят 1990 строчку в рейтинге.

Из списка Forbes вылетел владелец Смарт-холдинга, нардеп Вадим Новинский.

Третий год подряд рейтинг возглавляют владелец Amazon Джефф Безос - $113 млрд).

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