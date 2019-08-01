01.08.2019
Богдан написал заявление об отставке – СМИ
Источник: Корреспондент.net
Руководитель Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности.
"Заявление подано президенту в четверг", – сказал собеседник агентства, уточнив, что Богдан попросил об увольнении по собственному желанию.
Как известно, во время президентской кампании Владимира Зеленского зимой 2019 года, Андрей Богдан был его юридическим советником. Также Богдана называли юристом бизнесмена Игоря Коломойского.
А 21 мая вступивший на пост новоизбранный президент Зеленский назначил Богдана главой Администрации президента (теперь – Офис президента).
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