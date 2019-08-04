Богдан объяснил свое заявление об отставке

Источник: Корреспондент.net

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан сказал, что его заявление об отставке было жестом для его руководства, а не для прессы, и что победившая на выборах политсила не ориентируется на "классических журналистов".