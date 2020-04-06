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06.04.2020

Богослужения на Пасху покажут онлайн – УГКЦ

Источник: Корреспондент.net

В Офисе президента состоялась рабочая встреча президента Владимира Зеленского с главой Украинской греко-католической церкви, верховным архиепископом Киево-Галицким Святославом (Шевчуком), на которой обсудили празднование Пасхи в условиях пандемии коронавируса COVID-19. 

Зеленский подчеркнул, что пасхальный период может быть временем наибольшего распространения коронавируса в Украине, а потому ответственность церквей Украины и их партнерство с органами государственной власти по противодействию этой опасности сейчас особенно значимы.

"Глава государства пояснил, что со стороны государственной власти принято принципиальное решение дать возможность совершать пасхальные богослужения и транслировать их вживую. Крайне необходимо максимально убедить людей оставаться дома и обеспечить их всем необходимым для празднования Пасхи, не выходя из своих домов. Скопление людей в храмах или возле них несет серьезную угрозу их жизни и здоровью", – говорится в сообщении.

Глава УГКЦ поблагодарил президент за оценку усилий церкви в противодействии распространению коронавируса. Президента проинформировали об обращении архиепископа Святослава, направленного к верующим, чтобы они максимально участвовали в пасхальных богослужениях в домашних условиях и о предоставленной возможности освящения лозы и пасхальных корзин в формате онлайн-трансляции.

Архиерей вспомнил также о своем видеообращении к греко-католикам, в котором он призвал отнестись с пониманием к тому, что в Вербное воскресенье и во время пасхальных служб верующие в храмы попасть не смогут.

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