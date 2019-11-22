Найти

22.11.2019

Бойцов ВСУ обстреляли в населенном пункте – штаб

Источник: Корреспондент.net

В Донецкой области военный грузовик ВСУ был подбит из противотанкового управляемого ракетного комплекса Фагот на территории мирного населенного пункта – поселка Шумы. Трое военнослужащих получили контузию, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил вечером в пятницу, 22 ноября.

Отмечается, что обстрел произошел накануне в четверг. Грузовик развозил продукты питания и воду для военнослужащих на дальние позиции.

"Данный автомобиль на момент обстрела даже не находился на передовой линии обороны, а находился в населенном пункте Шумы... Такой подлости, чтобы в мирном населенном пункте, где проживают только гражданские, будет применено такая мощное оружие, никто просто не ожидал", – прокомментировал инцидент военнослужащий ВСУ по имени Виктор.

По его словам, пуск ракеты осуществлялся с расстояния около 2,5 км и на такой дальности управлять боеприпасом очень трудно.

"Оператор вражеского ПТРК пытался "завести" ракету именно в кабину, но четко не рассчитал расстояние и попал в деревянный борт кузова", – добавил военнослужащий.

В результате обстрела трое военнослужащих получили контузию. Среди них – одна женщина. Сейчас они находятся на лечении в военном госпитале. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Также в штабе рассказали, что с начала нынешних суток, 22 ноября, на Донбассе зафиксировали семь вражеских обстрелов – из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Обстрелы фиксировались в районе населенных пунктов Шумы, Новгородское, Причепиловка (два раза), Талаковка, Невельское и Тарамчук. Ранение получил один боец ВСУ. Еще один военнослужащий погиб в ДТП. В штабе не называют имя погибшего, но по всей видимости речь идет о старшем лейтенанте Богдане Шацком.

Новости раздела
Война
22.11.2019
Бойцов ВСУ обстреляли в населенном пункте – штаб
Грузовик развозил продукты питания и воду для военнослужащих на дальние позиции и попал под удар ракеты Фагот. В ВСУ заявили, что "не ожидали такой подлости".
Война
20.11.2019
За сутки в ООС ранены шесть украинских военных
В течение текущих суток ранения в результате обстрелов получили шесть военнослужащих из состава Объединенных сил.
Война
12.11.2019
Первый этап разведения в Петровском завершен
Завершились третьи сутки, во время которых 42 военных, 48 единиц стрелкового оружия и 3 единицы БМП изменили тактическое положение.
Война
11.11.2019
В Золотом демонтируют фортификационные сооружения
Ранее завершилось разведение сил, а также разминирование, которое длилось семь дней. Теперь начнется демонтаж фортификационных сооружений.
Война
10.11.2019
На Донбассе ранены четверо украинских военных
Противник обстрелял позиции украинских подразделений из противотанкового ракетного комплекса, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Война
10.11.2019
Разведение в Петровском проходит по плану - штаб
Разведение в Петровском проходит по плану - штаб
Война
09.11.2019
В "ДНР" заявили о выводе сил из Петровского
Из Петровского вышли 14 сепаратистов, у которых был один автоматический гранатомет и один крупнокалиберный пулемет.
Война
09.11.2019
В ООС назвали условия для отмены разведения сил
В Штабе ООС заявили, что военные вернутся на позиции в случае нарушения противником договоренностей.
Война
09.11.2019
ОБСЕ подтвердила разведение сил у Петровского
Организация приветствует шаги на пути к достижению прогресса на Донбассе и готова оказать необходимое содействие.
Война
08.11.2019
Иностранным послам показали разведение на Донбассе
Представители США, Великобритании, Германии и Франции посетили Петровское, где запланировано разведение сил и средств, а также Золотое, где разведение уже состоялось.
Война
06.11.2019
На Донбассе ранены четверо военных
На протяжении текущих суток осколочные ранения получили четверо военнослужащих Объединенных сил.
Война
03.11.2019
Военные показали учения с запуском ракет С-300
Во время тактических учений офицеры управления и подразделения ПвК Восток в условиях, максимально приближенных к боевым, использовали современный автоматизированный мобильный командный пункт Ореанда.
В Золотом демонтируют фортификационные сооружения | Под Мариуполем прекратились взрывы на складе боеприпасов