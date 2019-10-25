Бойцы ВСУ подорвались на растяжке – штаб ООС

Источник: Корреспондент.net

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Трое украинских военных получили ранения, причем двое из них пострадали при взрыве на растяжке, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в пятницу, 25 октября.

Противник обстреливал позиции украинских военных из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы фиксировались вблизи Новомихайловки, Красногоровки, Водяного (дважды), Лебединского, Новозвановки (дважды), Хутора Вильный и Луганского (дважды).

"В течение текущих суток ранения получили три военнослужащие Объединенных сил. Один – в результате обстрела, двое – в результате подрыва на установленной ранее врагом растяжке, которую тот оставил, отступая с определенных позиций", – говорится в сообщении.