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04.07.2019

Более 20 компаниям разрешили вещание на Донбассе и в Крыму

Источник: Корреспондент.net

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выдал 22 компаниям разрешение на временное вещание на территории проведения ООС и на границе с Крымом. Решение было принято на сегодняшнем заседании Нацсовета, сообщила пресс-служба.

"Национальный совет на заседании 4 июля принял решение выдать разрешения на временное вещание на территориях с особым режимом вещания компаниям, у которых срок действия предыдущих разрешений завершался. Также были выданы новые разрешения на временное вещание", - сказано в сообщении.

На указанных территориях получили право вещать: UA: Первый, UA: Донбасс; Украинское радио, Радио Луч, Украинское радио. Пульс, UA Культура, UA: Крым и UA: Херсон (все – НОТУ); Армия FM - военное радио, Радио НВ, KISS FM, ХИТ ФМ, Радио РОКС – Украина, Русское Радио Украина, радио М, Радио Мейдан, Украина и Донбасс от ТРК Украина, Z ZIK, Прямой, Мультимедийная платформа иновещания (UA); ICTV, 1+1, 5+, 5, Первый Западный, Радио УНА. Первая украинская националистическая волна, Перец FM и Стильное от ТРК Класс, Херсон ФМ, и радио RELAX.

Эти вещатели получили право вещать в следующих населенных пунктах Донецкой области: Авдеевка, Бахмут, Волноваха, Горняк, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Новотроицкое, Мариуполь, Покровск, а также на КПВВ Марьинка.

В Луганской области вещание разрешено в Бахмутовке, Лисичанске, Новотошковском, Подгоровке, Попасной, Старобельске, Сватово, Широкино и Счастье, а также на КПВВ Станица Луганская.

В Херсонской области вещатели получили право работать в Геническе, Скадовске и в Чаплинке.

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