Болгария начала получать газ в обход Украины

Источник: Корреспондент.net

В Болгарию с 1 января начал поступать российский газ в обход Украины - через газопровод Турецкий поток. Об этом сообщил исполнительный директор компании Булгартрансгаз Владимир Малинов.

"Переговоры между Булгартрансгаз и российской компанией Газпромэкспорт были финализированы в последние дни прошлого года и с сегодняшнего дня Болгария получает российский газ через Турцию, а не через Украину. От нового пункта поставки газа - компрессорной станции Странджа 2 - Болгария будет ежегодно получать 2,9 млрд куб. м газа. Наша инфраструктура к получению этого объема газа полностью готова", - заявил Малинов.

Он уточнил, что благодаря смене точки входа газа на территорию страны с Румынии на Турцию, Болгария сможет сократить расходы за транзитные таксы на около 70 млн левов (около €35 млн), а газ подешевеет на 5%.