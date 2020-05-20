Болгария озвучила претензии к Украине по админреформе
Источник: Корреспондент.net
Парламент Болгарии выразил протест против административной реформы Болградского района в Одесской области. Соответствующее заявление в Софии принято в среду, 20 мая.
"Болгарский парламент категорически не согласен с планируемыми административными изменениями", - отмечается в заявлении.
Депутаты призвали болгарское правительство принять все возможные меры для сохранения целостности болгарской общины в Болградском районе.
Предлагается провести межправительственное совещание для соблюдения административного единства болгарского меньшинства в соответствии с двусторонними соглашениями, гарантирующими жителям района образование на болгарском языке.
Кабинет министров Украины планирует административную реформу, которая предполагает разделение Болградского района на пять общин, в которых этнические болгары не будут большинством.
По мнению Софии, это ударит по правам болгарского меньшинства. По неофициальным данным, в Болгадском районе проживает 250-300 тыс. этнических болгар.