Болгария введет евро до 2023 года - МВФ

Источник: Корреспондент.net

Планы Болгарии о том, чтобы войти в зал ожидания еврозоны весной этого года и принять ее в качестве официальной валюты в 2023 году "полностью предсказуемы", заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, сообщает Reuters.

"Я ожидаю, что планы по вступлению Болгарии в еврозону будут выполнены", - сказала Георгиева.

По ее словам, президент Европейского центрального банка Кристина Лагард "очень позитивно" воспринимает стремление Болгарии к вступлению в еврозону и сказала ей на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что "кажется, что в моем зале, где состоятся встречи еврозоны, скоро будут говорить по-болгарски".