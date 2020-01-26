26.01.2020
Болгария введет евро до 2023 года - МВФ
Источник: Корреспондент.net
Планы Болгарии о том, чтобы войти в зал ожидания еврозоны весной этого года и принять ее в качестве официальной валюты в 2023 году "полностью предсказуемы", заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, сообщает Reuters.
"Я ожидаю, что планы по вступлению Болгарии в еврозону будут выполнены", - сказала Георгиева.
По ее словам, президент Европейского центрального банка Кристина Лагард "очень позитивно" воспринимает стремление Болгарии к вступлению в еврозону и сказала ей на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что "кажется, что в моем зале, где состоятся встречи еврозоны, скоро будут говорить по-болгарски".
Георгиева считает, что вступление в еврозону будет выгодно для страны и обеспечит большую денежную безопасность и защитит ее от глобальной неопределенности.
Болгария, валюта которой уже привязана к евро, соответствует номинальным критериям для принятия единой валюты со здоровыми государственными финансами и низким уровнем долга, но также является одной из самых бедных и коррумпированных стран-членов ЕС.
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