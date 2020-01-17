Большинство предприятий планируют повышение зарплат - НБУ

Источник: Корреспондент.net

В текущем году большинство украинских компаний планируют повышать зарплаты своим сотрудникам. Об этом говорится в отчете Деловые ожидания предприятий за IV квартал 2019 года, который опубликовал Нацбанк.

Так, согласно данным опроса НБУ, в IV квартале 2019 года 69,2% руководителей предприятия заявили, что планируют в 2020 году повышать зарплату работникам.

Еще 28,6% руководителей предприятий ожидали, что зарплаты не изменятся, а 2,2% прогнозировали сокращение зарплат.

Очередной опрос НБУ был проведен с 4 декабря 2019 года до 3 января 2020 года среди руководителей 697 предприятий. Опрос репрезентативный по основным видам и направлениям деятельности, размерам предприятий с количеством работников.