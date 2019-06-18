Борис Джонсон упрочил лидерство в соперничестве за пост премьера

Источник: DW

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заметно увеличил отрыв от конкурентов в борьбе за пост преемника Терезы Мэй в должности премьер-министра страны и лидера Консервативной партии. Во втором туре голосования депутатов-консерваторов в Палате общин парламента Соединенного Королевства во вторник, 18 июня, Джонсон получил 126 голосов из 313, тогда как его ближайший соперник, нынешний глава МИДа Джереми Хант, только 46.

Теперь в борьбе осталось пять политиков, трое из которых по установленной процедуре должны отсеяться к 21 июня. Во вторник из борьбы выбыл экс-министр по вопросам "Брекзита" Доминик Рааб, получив поддержку всего 30 депутатов.

21 июня станут известны имена двух кандидатов в премьеры. Если никто из них не снимет свою кандидатуру, выбирать нового лидера тори будут уже не депутаты Палаты общин, а 160 тысяч рядовых членов партии, голосуя по почте. Победитель будет назван только в конце июля.

Тереза Мэй 7 июня официально уведомила консерваторов о своем уходе с поста премьера. В качестве причины она назвала неразрешимые разногласия с парламентом по планам выхода страны из состава Евросоюза. Ранее соглашение о "Брекзите", ставшее результатом переговоров Мэй с Брюсселем, трижды отклоняла Палата общин. Выход Великобритании из ЕС был запланирован на март 2019 года, но затем его перенесли на 31 октября.