Brexit удался. Что будет дальше?

Источник: Корреспондент.net

Британцы проголосовали за Brexit на референдуме еще в июне 2016 года. И только сейчас Великобритания заканчивает все процедуры по выходу из Европейского Союза. Совет Европейского Союза утвердил решение о заключении соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Это последовало за голосованием Европейского парламента 29 января и подписанием ЕС и Великобританией соглашения о выходе 24 января.

Как события будут развиваться дальше?

Еще не конец

Соглашение о Brexit обеспечивает упорядоченный выход Великобритании из ЕС. До 31 декабря 2020 года будет действовать переходной период, который может быть продлен один раз на период от одного до двух лет.

Один из самых спорных вопросов – что будет дальше с Соединенным королевством Великобритании. Эта структура включает в себя Англию, Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию. В то время как Англия и Уэльс проголосовали за выход из ЕС, подавляющее большинство голосов в Шотландии и Северной Ирландии были за членство в блоке. Brexit коснется и их.

На декабрьских выборах в Шотландии подавляющее большинство мест (47 из 59) получила местная Шотландская национальная партия. Шотландцы хотят отделиться не от ЕС, а от самой Великобритании. Получив убедительное большинство, они снова потребовали провести референдум о независимости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон против. Он считает, что голосования о независимости могут проходить «лишь один раз в поколение». Последний раз голосование на эту тему было в 2014 году, и большинство шотландцев (55% против 45%) согласилось жить под властью Лондона.

29 января шотландский парламент проголосовал за проведение нового референдума о независимости.

Экономика

Brexit, как считают эксперты, приведет к тяжелым потерям для экономики Туманного Альбиона, поскольку сработает эффект масштаба. Англичане окажутся в роли обычной страны в окружении гигантов, таких как ЕС, США и Китай.

Лондону будет очень сложно сохранить статус финансового центра. А у Соединенного Королевства почти треть экономики в своей основе имеет финансовый сектор. Лондонская Биржа пока еще остается одной из ведущих финансовых площадок мира, но совершенно очевидно, что ЕС, Китай и США будут стремиться развивать свои финансовые рынки и делать так, чтобы деньги работали внутри их экономик. Это будет вести к тому, что приток денег в Англию будет неуклонно сокращаться.

Тенденция, которая зародилась после завершения Второй мировой войны, может усилиться. Великобритания превратится в затухающий старый финансовый центр, а ее место в мировом разделении труда будет потеряно.

В следующий за референдумом год британцы впервые за 30 лет потратили больше, чем заработали. Усредненная дыра в семейном бюджете составила 900 фунтов, а в целом по стране - 25 млрд фунтов.

В 2017 году люди взяли кредитов на 80 млрд фунтов - это рекорд последнего десятилетия. А депозиты населения в банках прибавили всего 37 млрд - это минимальный прирост с 2011 года.

Такое поведение чревато проблемами для экономики в будущем, когда люди начнут возвращать долги и восстанавливать более привычное соотношение долга и накоплений. Для этого им придется сокращать потребление, а на него приходится две трети британской экономики.

Позитив

При этом Половина британцев с воодушевлением ждет развода с Евросоюзом: реальные доходы населения возобновили рост вслед за занятостью - безработицы в стране почти нет.

Англичане могут противопоставить социал-демократическому Брюсселю свои либеральные взгляды и сделать свою экономику более свободной и открытой в сравнении с Европейским союзом. Камень преткновения в виде огосударствления экономики, о котором ЕС и Британия спорили, может стать конкурентным преимуществом Лондона.

Украинский интерес

Украина ввела безвизовый режим для граждан Великобритании на год - с 31 января 2020 до 30 января 2021 года. Безвизовый режим для граждан ЕС ввел своим указом еще президент Украины Виктор Ющенко, однако из-за Brexit Великобритания теряла право на безвизовые поездки в Украину.

Великобритания не предоставила Украине безвизового режима, когда он заработал с ЕС в 2017 году. Поэтому украинские эксперты отмечают, что тему безвиза для британцев стоит использовать в переговорах о либерализации визового режима и для украинцев.

"Наши британские партнеры пообещали положительные изменения в соблюдении сроков оформления виз, увеличение временных слотов для собеседований и т.д.", - анонсировала посол Украины в Британии Наталья Галибаренко.

Если в 2015 году был пик отказов в визах для украинцев на уровне 24%, то сегодня такой уровень составляет уже 11%.

"Хотя все равно это еще очень много, и мы продолжаем работу над уменьшением этих показателей", - пообещала дипломатка.