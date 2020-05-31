Британия готовится защищать Гонконг от Китая

Так, Лондон планирует использовать возможность расширения визовых прав жителей Гонконга, обладающих специальным паспортом BN(O), который дает право переехать без дополнительных разрешений в Британию. Однако по новым правилам владелец паспорта не может получить работу или право на постоянное проживание в Британии.

Сейчас такими британскими паспортами владеют около 300 тысяч жителей Гонконга, а получить его могут еще 2,9 миллиона граждан, которые родились до июля 1997 года, то есть в те времена, когда Гонконг был колонией Британии.

Такую реакцию Лондона вызвал принятый накануне китайским парламентом закон о нацбезопасности Гонконга, который позволяет Китаю создать в регионе собственные спецслужбы и запретить проведение антиправительственных акций протеста.