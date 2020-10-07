Британия поможет в развитии ВМС – Минобороны

Источник: Корреспондент.net

Подписанный Украиной и Великобританией меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах предусматривает повышение возможностей украинских Военно-морских сил.

Так, по словам главы военного ведомства Андрея Тарана, речь идет о поставках современных образцов военной техники и новейшего высокоточного вооружения, налаживании производства отдельных видов военной продукции в Украине, а также строительстве объектов базирования ВМС Украины.

"Реализация этих проектов позволит значительно усилить способности и боевой потенциал украинского флота, совместимость отечественных ВМС с военно-морским компонентом государств-членов НАТО. Кроме того, рассчитываем, что это станет драйвером восстановления судостроительной отрасли Украины и позволит привлечь в нашу экономику современные технологии", – отметил Таран.