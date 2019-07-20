Британия призывает обходить Ормузский пролив

Источник: Корреспондент.net

Британский кризисный комитет Cobra рекомендовал судоходным компаниям избегать района Ормузского пролива после задержания Ираном нефтяного танкера Stena Impero, идущего под британским флагом, сообщает AFP 20 июля

"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены неприемлемыми действиями Ирана, которые бросают вызов свободе судоходства", - заявила представитель правительства после экстренного заседания комитета, которое состоялось в Лондоне в ночь на субботу.

Ранее британский министр иностранных дел Джереми Хант пригрозил Тегерну последствиями, если арест танкера не будет снят в ближайшее время. Но отметил, что Лондон не рассматривает возможность военного вмешательства.

США вышли из ядерной сделки в одностороннем порядке в мае 2018 года. Вскоре Иран отказался выполнять свои обязательства из-за введенных Вашингтоном санкции.