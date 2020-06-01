Британия против предложения Трампа по России

Источник: Корреспондент.net

Великобритания против предложения президента США Дональда Трампа пригласить Россию для участия в саммите Большой семерки. Об этом заявил представитель премьер-министра Бориса Джонсона, пишет ТАСС в понедельник, 1 июня.

"Решения по членству G7 должны быть приняты единогласно всеми лидерами G7", - сказал он.

Чиновник напомнил, что Россия была исключена из "восьмерки" после аннексии Крыма.

"Нам только предстоит увидеть доказательства поведения, которое бы оправдало ее (РФ) прием [в группу]. Мы не поддержали бы ее возвращение в качестве члена группы", - сказал представитель британского премьера.

"Россия не должна быть возвращена в группу, пока она не прекратит агрессивную и дестабилизирующую активность, которая угрожает безопасности граждан Великобритании и коллективной безопасности наших союзников", - добавил он.