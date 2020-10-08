Британский кредитор возвращается на рынок Украины

Источник: Корреспондент.net

Британское экспортно-кредитное агентство (UKEF) возобновит работу на украинском рынке. Такая договоренность между Украиной и Великобританией была достигнута в четверг 8 октября, сообщает Европравда.

"UKEF возобновляет работу на украинском рынке по поддержке британского экспорта и теперь может предоставить кредитные гарантии в размере до 2,5 млрд фунтов стерлингов для британско-украинских торговых контрактов", - говорится в сообщении.

Данной поддержкой смогут воспользоваться конкретные отрасли, определенные в Меморандуме о взаимопонимании с правительством Украины. Приоритетными секторами сотрудничества является оборона, сельское хозяйство, инфраструктура, энергетика и здравоохранение.