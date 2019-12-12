Британский суд закончил слушания по делу "долга Януковича"

Источник: Корреспондент.net

Британский Верховный суд закончил четырехдневные слушания по делу российской займа Украине на три миллиарда долларов, более известного как "долг Януковича", сообщает в четверг, 12 декабря, Голос Америки.

По результатам слушаний, которые проходили с 9 по 12 декабря, решение ожидается в первой половине 2020 года.

Верховный суд рассматривал доводы российской стороны, представленной финансовой компанией The Law Debenture Trust Corporation plc, которая доказывала, что Украина не имеет законных аргументов против возвращения одолженных денег.