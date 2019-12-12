12.12.2019
Британский суд закончил слушания по делу "долга Януковича"
Источник: Корреспондент.net
Британский Верховный суд закончил четырехдневные слушания по делу российской займа Украине на три миллиарда долларов, более известного как "долг Януковича", сообщает в четверг, 12 декабря, Голос Америки.
По результатам слушаний, которые проходили с 9 по 12 декабря, решение ожидается в первой половине 2020 года.
Верховный суд рассматривал доводы российской стороны, представленной финансовой компанией The Law Debenture Trust Corporation plc, которая доказывала, что Украина не имеет законных аргументов против возвращения одолженных денег.
В марте 2017 лондонский Высокий суд согласился с российской позицией и постановил, что судебный процесс не нужен, и то что Украина должна отдать задолженное.
Но апелляционный суд в сентябре 2018 принял во внимание украинскую позицию и постановил, что украинцы должны иметь право рассмотрения спора на судебном процессе.
Верховный суд должен сказать в этом споре последнее слово, которое определит, будет ли по "долгу Януковича" полноценный процесс, или Украину обяжут отдать деньги без возможности доказать свою позицию.
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