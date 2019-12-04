Будапешт обвиняет Киев в притеснении венгров

Источник: Корреспондент.net

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, ссылаясь на ущемление прав венгров в Украине.

"Мы не просим никаких дополнительных прав для венгров на Закарпатье, только тех, которые они имели раньше", - заявил Сийярто на саммите НАТО в Лондоне.

Он также добавил, что Венгрия готова к проведению консультаций с Украиной по вопросу о восстановлении прав украинских венгров на использование венгерского языка в сфере образования.