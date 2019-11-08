Бундестаг переголосует поправки под Nord Stream-2

Источник: Корреспондент.net

Парламент Германии перенес голосование за законопроект, направленный на то, чтобы вывести из-под действия европейского энергетического законодательства газопровод Северный поток-2.

Рассмотрение проекта перенесли на следующую неделю.

"Сегодня, 8 ноября, должно было состояться голосование в парламенте Федеративной республики Германия за законопроект, который позволил бы вывести из-под действия европейского энергетического законодательства русский контроверсионный проект газопровода Северный поток-2, но рассмотрение вопроса было перенесено на следующую неделю", - говорится в сообщении.

Как сообщается, председатель Рады Дмитрий Разумков провел телефонный разговор с президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле. Во время разговора Разумков поблагодарил за устойчивую позицию Германии по вопросу территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Руководители двух парламентов обсудили ряд вопросов двусторонних отношений, в том числе и ситуацию с проектом трубопровода Северный поток-2", - отмечается в сообщении.