Бундестаг проголосовал за защиту Северного потока

Источник: Корреспондент.net

Бундестаг принял законопроект об внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Европейского союза. Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии.

Согласно газовой директиве, действующие на территории Евросоюза правила будут распространяться на газопроводы не входящих в объединение стран, если проходят через территорию стран-членов ЕС.

Как отмечается, энергетическое законодательство с поправками, которые позволяют вывести из-под действия европейских правил часть газопровода Северный поток-2, было принято со второй попытки.

За документ проголосовали блок Ангелы Меркель ХДС / ХСС и социал-демократы.

Предложенные Бундестагом изменения касаются 12-мильного участка газопровода, который находится в территориальных водах Германии.

Отметим, по обновленному энергетическому законодательству Европейского союза, который был принят в 2019 году, на вновь построенные морские газопроводы распространяются нормы Третьего энергопакета. Основной принцип законодательства - обязательное отделения бизнеса добычи, транзита газа и его поставки.