Найти

13.11.2019

Бундестаг проголосовал за защиту Северного потока

Источник: Корреспондент.net

Бундестаг принял законопроект об внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Европейского союза. Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии.

Согласно газовой директиве, действующие на территории Евросоюза правила будут распространяться на газопроводы не входящих в объединение стран, если проходят через территорию стран-членов ЕС.

Как отмечается, энергетическое законодательство с поправками, которые позволяют вывести из-под действия европейских правил часть газопровода Северный поток-2, было принято со второй попытки.

За документ проголосовали блок Ангелы Меркель ХДС / ХСС и социал-демократы.

Предложенные Бундестагом изменения касаются 12-мильного участка газопровода, который находится в территориальных водах Германии.

Отметим, по обновленному энергетическому законодательству Европейского союза, который был принят в 2019 году, на вновь построенные морские газопроводы распространяются нормы Третьего энергопакета. Основной принцип законодательства - обязательное отделения бизнеса добычи, транзита газа и его поставки.

Новости раздела
Мир
13.11.2019
Россия вместо МВФ. Новое интервью Коломойского NYT
Скандальные заявления олигарха вызвали резонанс.
Мир
13.11.2019
Россия вместо МВФ. Новое интервью Коломойского NYT
Скандальные заявления олигарха вызвали резонанс.
Мир
13.11.2019
Бундестаг проголосовал за защиту Северного потока
Бундестаг проголосовал за поправки по газовой директиве ЕС. Документ поддержали блок Ангелы Меркель ХДС / ХСС и социал-демократы.
Мир
09.11.2019
Москва оценила решение суда ООН по спору с Киевом
В МИД РФ выразили недоумение в связи с решением суда отклонить его аргументы о применимости конвенции о борьбе с финансированием терроризма к обстоятельствам дела.
Мир
08.11.2019
Бундестаг переголосует поправки под Nord Stream-2
Ранее Бундестаг провалил голосование за поправки, позволяющие газопроводу обойти газовую директиву ЕС.
Мир
08.11.2019
Миссия МВФ отложила визит в Украину - СМИ
Миссия должна была приехать в Украину в начале ноября, заявлял Гончарук. Официально сроки не называются.
Мир
07.11.2019
В Китае официально стартовала разработка 6G
Три крупнейших китайских оператора сообщили о развертывании услуг 6G по всей стране. Предусматривается, что скорость передачи данных будет как минимум в 20 раз выше, чем 4G.
Мир
06.11.2019
Импичмент Трампа: названа дата публичных слушаний
В первых открытых слушаниях по делу расследования импичмента президента США, в частности, примут участие поверенный в делах США в Украине Тейлор и экс-посол США в Украине Йованович.
Мир
05.11.2019
Адвокат Трампа признал, что встречался с прокурором по делу Байдена
Рудольф Джулиани встречался с украинским прокурором Куликом для обсуждения Хантера Байдена.
Мир
02.11.2019
Трамп просьбой к Британии вызвал недоумение - СМИ
Администрация президент США "просила помощи в том, чтобы разнести в пух и прах свои разведывательные службы".
Мир
02.11.2019
Глава МИД Финляндии посетил Станицу Луганскую
Пекка Хаависто похвалил украинскую сторону за проведение ремонтно-восстановительных работ разрушенного моста.
Мир
02.11.2019
Турция пригрозила направить в Европу террористов
До турецкой военной операции в Сирии пленных боевиков ИГИЛ охраняли в лагерях сирийские курды.
Москва оценила решение суда ООН по спору с Киевом | Россия вместо МВФ. Новое интервью Коломойского NYT