Бунт в колонии России: сотни раненых, есть жертва

Источник: Корреспондент.net

Бунт в исправительной колонии №15, которая находится в Ангарске Иркутской области России, подавил спецназ. В результате сотни человек пострадали, один человек погиб.

Чиновник рассказал, что 9 и 10 апреля несколько десятков заключенных колонии строгого режима в городе Ангарск вскрыли себе вены в знак протеста против действий администрации и подожгли несколько зданий тюрьмы. В колонию прибыли спецназовцы, которые применили силу к мятежникам. По факту беспорядков возбуждено уголовное дело.

Тело мужчины 1989 года рождения обнаружили при разборе завалов после пожара, вспыхнувшего в ходе бунта. Мужчину нашли повешенным, есть версии как о самоубийстве, так и об убийстве другими заключенными.

Несколько независимых источников сообщают о значительном количестве раненых, по отдельным сообщениям, таких до 300. Всего в указанной колонии содержатся более 1200 заключенных.

По словам омбудсмена, одной из возможных причин смерти заключенного рассматривается его сотрудничество с администрацией колонии. По словам Игнатенко, других погибших после бунта в колонии нет.