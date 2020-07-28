Бюджетникам планируют повысить зарплаты на треть

Источник: Корреспондент.net

Минэкономики предлагает Кабмину повысить зарплаты бюджетникам примерно на треть, сообщается на сайте Федерации профсоюзов Украины.

В пояснительной записке объясняется, что необходимость повышения возникла из-за запланированного повышения минимальной зарплаты в три этапа.

Так, с осени предлагается повысить ставку работника первого тарифного разряда с 2 102 гривен до 2 225 гривен.

С 1 января 2021 года предлагает повысить ставку работника первого тарифного разряда до 2 670 гривен, а с 1 июля 2021 года до 2 893 гривен.

Таким образом, минимальная зарплата и ставка бюджетников вырастут на 37,6%.