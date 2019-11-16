16.11.2019
Бывшего нардепа Святаша объявили в розыск
Источник: Корреспондент.net
Экс-нардеп Верховной Рады Дмитрий Святаш объявлен в розыск, сообщает сайт Министерства внутренних дел Украины.
Информация о розыске Святаша по делу, подследственному НАБУ, размещена в разделе "Лица, скрывающихся от органов власти" с пометкой о дате его исчезновения 8 ноября 2019 г.
Отмечается, что Святаш обвиняется по ч.1 ст.366-1 УК, мера пресечения к нему не применялась.
В начале октября прокуратура Киева объявила о подозрении бывшему народному депутату от Партии регионов и "Партии "Возрождение" Дмитрию Святашу в завладении 1,1 млрд гривен средств "Уксиббанка".
Экс-нардепу также инкриминируют совершение преступлений (завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах)по ч.4 ст.190 и (подделка официального документа с целью использования их в качестве подделывателем, так и другими лицами, по предварительному сговору группой лиц) ч.3 ст.27, ч. 3 ст. 358.
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