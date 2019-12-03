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03.12.2019

Бывшему "топу" из ГПУ сообщили о подозрении

Источник: Корреспондент.net

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении бывшему начальнику главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины, передает пресс-служба САП.

Сообщается, что по согласованию прокуроров САП и детективов Национального антикоррупционного бюро Украины 3 декабря было сообщено о подозрении экс-чиновнику и предпринимателю, которые были задержаны во время получения взятки.

Задержанным инкриминируется совершение преступлений: мошенничество и пособничество в предоставлении неправомерной выгоды.

"Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения", - сообщили в САП.

По информации РБК-Украина, задержанный это - Игорь Щербина. Он - бывший начальник главного следственного управления ГПУ в 2014-2015 годах. Роман Труба, который сегодня является главой ГБР, был его заместителем в управлении ГПУ и работал под руководством Щербины. По данным СМИ, Щербина является кумом и близким соратником Трубы. 3 декабря у Щербины были проведены обыски.

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