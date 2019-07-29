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29.07.2019

Cайты с Facebook-кнопкой "Like" обязали предупреждать юзеров о сборе данных

Источник: DW

Сайты, на которых имеется кнопка "Like" ("нравится") социальной сети Facebook , наравне с этой соцсетью несут ответственность за сбор личных данных пользователей. Такое решение обнародовал Суд Евросоюза в понедельник, 29 июля. Согласно этому постановлению, интернет-страницы в таких случаях обязаны предупреждать своих посетителей о том, что их данные передаются сотрудникам Facebook, и объяснять, с какой целью это делается.

При этом ответственность за их дальнейшую обработку лежит только на соцсети, и другие сайты не имеют права принимать решения, связанные с этим процессом, говорится далее в документе. Вместе с тем суд отметил, что, публикуя кнопку "Нравится", сайт стремится оптимизировать свою рекламу и извлечь экономическую выгоду.

Обвинения в адрес интернет-магазина Fashion ID

Это дело рассматривалось в связи с обращением Общества защиты прав потребителей в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, которое обвинило немецкий интернет-магазин одежды Fashion ID в сборе данных пользователей без их согласия.

Как говорится в постановлении Суда ЕС, Fashion ID интегрировал в свой сайт кнопку Facebook "Gefällt mir" (по-немецки: "нравится"), что, по всей видимости, привело к тому, что данные пользователя, который открывает страницу магазина, направляются сотрудникам офиса Facebook в Ирландии. "Очевидно, что эта передача происходит без ведома самого пользователя и вне зависимости от того, зарегистрирован ли он в соцсети", - говорится далее.

Высший земельный суд в Дюссельдорфе, в который был подан иск против Fashion ID, в свою очередь обратился в Суд ЕС с просьбой объяснить правоприменение положений законов ЕС о защите личных данных.

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