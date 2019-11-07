Цемах выдвинул условие Нидерландам для дачи показаний

Источник: Корреспондент.net

Адвокат Владимира Цемаха, подозреваемого в причастности к катастрофе самолета MH17 на Донбассе, заявил, что его подзащитный готов дать показания Нидерландам, но только на территории так называемой "ДНР". Об этом адвокат Анатолий Кучерена заявил в комментарии ТАСС.

Он отметил, что Цемах "напуган и тяжело переживает все, что с ним произошло", но он готов дать показания как нидерландским, так и украинским следователям, "чтобы защитить свое честное имя".

"Делать это он согласен только на территории "ДНР", - сказал Кучерена.