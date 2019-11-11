Цена импортного газа резко поднялась

Источник: Корреспондент.net

Фискальная служба подсчитала среднюю таможенную стоимость импортного природного газа за октябрь 2019 года.

Согласно обнародованным данным, в октябре средняя цена импортного газа составляла 199,5133 долларов или 4988,4620 грн за 1 тысячу кубометров.

Таким образом, в долларовом эквиваленте в октябре средняя цена выросла на 14,2% в сравнении с сентябрем, когда она составляла 174,6862 долларов за 1 тысячу кубометров.

При этом в гривневом эквиваленте цена газа выросла на 16,8% в сравнении с сентябрем, когда она составляла 4272,7604 грн 1 тысячу кубометров.