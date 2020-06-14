Цена на импортный газ для Украины упала ниже $100

Источник: Корреспондент.net

В мае нынешнего года предприятия Украины импортировали природный газ по средней цене $98,09 (2 тыс. 631,68 грн) за 1 тыс. куб. м.

Указано, что цена импорта газа за прошлый месяц на 20% ниже цены апреля-2020 в долларовом эквиваленте. Тогда она составила $122,55 (3 тыс. 318,62 грн).

При этом в мае 2019 года импортный газ стоил 215,2 долларов за тысячу кубометров.

В свою очередь Оператор ГТС Украины сообщает, что за последние сутки из Европы поступило почти 42 млн кубов газа – около 37 млн кубометров из Словакии и более 5 млн кубов из Польши. В ГТС закачали свыше 70 млн куб. м газа. Общий объем запасов сейчас составляет 18,6 млрд кубов.