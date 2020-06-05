05.06.2020
Цена на импортный газ рухнула ниже ста долларов
Источник: Корреспондент.net
В мае этого года средняя таможенная цена на импортный газ составила 2 631,7 грн за 1 тысячу кубометров, в долларовом эквиваленте это 98,1 долларов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Таким образом, по сравнению с апрелем 2020 года цена импортного газа снизилась на 20,0% в долларовом эквиваленте (с 122,5 долларов за 1 тысячу кубометров), и на 20,7% в гривневом эквиваленте (с 3 318,6 грн за 1 тысячу кубометров).
При этом по сравнению с декабрем 2019 года цена импортного газа снизилась на 44,5% в долларовом эквиваленте (с 176,7 долларов за 1 тысячу кубометров), и на 36,3% в гривневом эквиваленте (с 4130,7 грн за 1 тысячу кубометров).
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