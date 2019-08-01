Цена на нефть обвалилась на 7% за день

Источник: Корреспондент.net

Мировые цены на нефть эталонных марок стремительно снижаются на фоне решения Федеральной резервной системы США о снижении базовой процентной ставки. Об этом свидетельствуют данные торгов вечером в четверг, 1 августа.

Так, по состоянию на 20:30 по Киеву октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures упали на $4,57 (7,03%) – до $60,48 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) обвалилась на $4,60 (7,85%) – до $53,98 за баррель.

Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $6,50 в пользу Brent.